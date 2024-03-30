'Потребность является неотложной': в Белом доме призвали Конгресс одобрить помощь Украине на фоне новых атак РФ

В Белом доме призвали Палату представителей США наконец одобрить двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности. Это позволит предоставить Украине больше вооружения, в первую очередь системы противовоздушной обороны.

Новые обращения к Конгрессу прозвучали на фоне усиления российского ракетного террора против украинского народа. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

По ее словам, государство-террорист РФ начало одно из крупнейших воздушных нападений на энергосистему Украины с начала войны, лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электричества. Также в США подчеркнули, что эти бомбардировки являются частью серии российских атак на важнейшую инфраструктуру Украины.

В Белом доме подчеркнули, что таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму.

"Чтобы помочь Украине защититься от этих атак, нам нужно, чтобы Палата представителей приняла двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, чтобы мы могли послать Украине больше средств ПВО. Потребность является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", – говорится в заявлении Уотсон.

Напомним, счетная палата правительства США провела аудит предоставленной Украине финансовой и военной помощи. После проделанной работы ведомство рекомендовало американскому правительству ввести процесс более эффективного отслеживания финансирования.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что президент США Джо Байден не спешит с оружием для Украины, потому что опасается ядерного удара со стороны России.

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