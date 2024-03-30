'Опасается ядерного нападения': Зеленский предположил, почему Байден осторожен с предоставлением оружия Украине

Президент США Джо Байден не спешит с оружием для Украины, потому что опасается ядерного удара со стороны России. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Такое мнение украинский лидер высказал журналисту The Washington Post, когда тот спросил, не кажется ли ему Байден слишком осторожым в поставках оружия. "Я думаю, что он осторожен, опасаясь ядерного нападения со стороны России", – ответил Зеленский.

Глава Кремля не просто непредсказуем, по словам Зеленского, "он сумасшедший". "В мире нет никого, кто мог бы на 100 процентов сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен... Путин хитер, но не умен. Когда вы боретесь с умным человеком, это борьба по правилам. Но когда надо драться с хитрым человеком, это всегда опасно", – уточнил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в широкомасштабном вторжении РФ в Украину виноват коллективный Запад. "Путин захватил Крым, и никакой реакции не было. Никто его не толкнул. Его никто не останавливал. Обама не был сильным против него. Европа хотела иметь безопасность на границе и крупную торговлю с Россией. Это и открыло путь к войне с Украиной", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может вооружить и научить новые боевые бригады для проведения контрнаступления уже в этом году. Но это будет возможно, если ситуация на фронте будет стабильной, рассказал Зеленский.

Основная мишень российских террористов в Украине – энергетика, разные ее части. Россия хочет повторить катастрофу на Каховской ГЭС, заявил Зеленский по итогам прошедшего дня. Он подчеркнул, что общая задача Украины и партнеров – не допустить повторения экологической катастрофы.

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