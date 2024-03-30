ВСУ могут пойти в контрнаступление в этом году: Зеленский назвал условие

Украина может вооружить и обучить боевые бригады для проведения контрнаступления уже в этом году. Но это будет возможно, если ситуация на фронте будет стабильной.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналисту Washington Post. По его словам, после захвата Авдеевки оккупантами украинские военные "стабилизировали ситуацию благодаря разумным шагам".

"Если вы не будете предпринимать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", – цитирует издание украинского президента.

Но Зеленский заметил, что украинским защитникам не хватает оружия. "Я не хочу, чтобы Россия знала, сколько у нас ракет ПВО, но в принципе без поддержки Конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Это проблема", – отметил он.

По его словам, атаки Украины по НПЗ РФ – вынужденная мера, и хотя в США были недовольны такими действиями (это Зеленский подтвердил), другого выбора нет. "Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это справедливо", - заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, основная мишень российских террористов в Украине сейчас – энергетика, разные ее части. Россия хочет повторить катастрофу на Каховской ГЭС, заявил Зеленский по итогам дня. Он подчеркнул, что общая задача Украины и партнеров – не допустить повторения экологической катастрофы.

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