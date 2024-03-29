'Главная цель врага – энергетика': Зеленский рассказал о потенциальных последствиях для Украины и Европы. Видео

Основная мишень российских террористов в Украине – энергетика, разные ее части. В ночь на 29 марта были нанесены удары по Днестровской, Каневской станциях – что свидетельствует о желании России повторить катастрофу на Каховской ГЭС.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 29 марта заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что общая задача Украины и партнеров – не допустить повторения экологической катастрофы.

"Кроме Украины, под прямой угрозой Молдова", – предупредил глава государства.

"Обсудили на Ставке все аспекты защиты объектов, соответствующей работы как в Украине, так и с партнерами. Это имеет значение не только для нашего государства, но и для соседей, и для континента в целом", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине бороться за ПВО и соответствующие поставки.

"И на дипломатическом фронте мы много сил тратим не просто на противодействие российским влияниям, но и на то, чтобы убеждать партнеров увеличивать поставки систем ПВО и ракет в них", – отметил президент.

По его словам, в разных регионах государства продолжается работа по физической защите объектов энергетики. Соответствующие доклады глава государства заслушал от представителей энергокомпаний и чиновников.

Также на заседании Ставки в этот день были обсуждены поставки оружия и снарядов для фронта.

"Четко понимаем, к чему готовится Россия. Они больны войной – сами не остановятся. И мы делаем все, чтобы была возможность достаточного противодействия", – заверил украинский лидер.

Также 29 марта президент представил нового секретаря СНБО Александра Литвиненко.

"Одной из его приоритетных задач сейчас является больше координации, больше качественных проектов решений – всего того, что усилит наше государство в смысле защиты от российских амбиций и, собственно, нашей способности погасить вражеские амбиции", – прокомментировал Зеленский.

Относительно экс-секретаря СНБО Алексея Данилова – он продолжит работу на дипломатическом направлении как Посол Украины в Республике Молдова.

"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством – и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", – отметил президент.

Также он сообщил, что на сайте главы государства быстро набрала голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игральных. По этому вопросу Зеленский дал поручение собрать аналитику и предложить решение на следующей неделе.

В заключение украинский лидер проинформировал, что во время массированной воздушной атаки России в ночь на 29 марта, находился на связи с командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и с Главкомом ВСУ Александром Сырским.

"Подробные доклады. Подробные будут и ответы врагу", – заверил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В "Укрэнерго" сообщили, что атаки РФ по украинской энергосистеме, сравнимые по масштабам с проведенной ею 22 марта, могут повторяться. При этом с времени года они не зависят, ведь цель РФ – положить украинскую энергосистему.

– Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что удары РФ по энергосистеме Украины с 20 марта привели к потере более 10% генерирующих мощностей. Возобновить генерацию вряд ли выйдет к началу следующего отопительного сезона, а самые серьезные проблемы – с угольными теплоэлектростанциями.

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