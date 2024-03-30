Аудиторы правительства США отчитались о помощи Украине и дали рекомендацию Пентагона по оружию: подробности

Счетная палата правительства США провела аудит предоставленной Украине финансовой и военной помощи. После проделанной работы ведомство рекомендовало американскому правительству ввести процесс более эффективного отслеживания финансирования.

В частности, отдельные рекомендации счетная палата дала Пентагону касательно предоставления Украине вооружения. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты правительства США.

В документе говорится, что в ответ на российское вторжение в Украину в 2022 году четыре агентства США выделили 44,1 миллиарда долларов из дополнительного финансирования и других средств для удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей Украины. В счетной палате подчеркнули, что Соединенные Штаты не имеют систематического, комплексного подхода к конкретному отслеживанию этого финансирования.

В связи с этим аудиторы рекомендовали американскому правительству лучше отслеживать финансирование, связанное с войной в Украине.

Также счетная палата выявила, что Соединенные Штаты не использовали систематического подхода для категоризации и отдельного отслеживания статуса иностранной помощи, особенно в ответ на российское вторжение в Украину. Аудиторы считают, что США столкнулись с проблемами в предоставлении статуса этой иностранной помощи.

"Без такого отдельного отслеживания государство не может предоставить своевременную информацию о статусе иностранной помощи, которую можно использовать для понимания статуса помощи и принятия решений о будущем финансировании", – говорится в отчете.

Кроме того, отдельное внимание аудиторы обратили на изучение военной помощи. В ведомстве отметили, что отчет касается помощи в сфере безопасности, предоставленной по двум программам – программе президентских полномочий и Инициативе содействия безопасности Украины.

В отчете говорится, что Пентагон создал новые организации для доставки в Украину беспрецедентного объема оборонной продукции в сжатые сроки. При этом аудит позволил выявить, что у минобороны США нет конкретных указаний по отслеживанию поставок оружия, а данные о доставке могут быть неточными. В связи с этим аудиторы рекомендовали Пентагону усилить контроль за поставками вооружения, чтобы обеспечить отслеживание и надлежащее использование оружия американского производства в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский предположил, что президент США Джо Байден не спешит с оружием для Украины, потому что опасается ядерного удара со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может вооружить и научить новые боевые бригады для проведения контрнаступления уже в этом году. Но это будет возможно, если ситуация на фронте будет стабильной.

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