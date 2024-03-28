О ходе войны и критической потребности в оружии: Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей Джонсоном

Президент Владимир Зеленский и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон 28 марта провели телефонный разговор. Глава украинского государства рассказал о ситуации на поле боя и подчеркнул, что быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. "Провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. Поблагодарил его лично, обеим партиям, американскому народу и президенту Байдену за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что проинформировал собеседника о ситуации на поле боя, в частности, о стремительном усилении российского воздушного террора.

Только за прошедшую неделю города и громады Украины получили удары 190 ракетами, 140 "Шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя самая большая украинская ГЭС, рассказал Зеленский.

"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное – чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", – заявил глава государства.

Также, по словам Зеленского, была обсуждена необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну и использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

"В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса", – отметил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден 26 марта, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, назвал российского диктатора Путина "мясником" и поддержал идею защиты Украины. По словам Байдена, он видит будущее, в котором США будут защищать, а не умалять демократию.

– Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта, но не ранее 9 апреля.

– Ранее демократы в Палате представителей отклонили "компромиссный" законопроект республиканцев с помощью Украине. Они настаивают на принятии масштабного проекта закона с 60 млрд долларов для Киева, который уже поддержал Сенат США.

– По данным The Hill, демократы и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в целом согласны поддержать идею оказания помощи Украине в кредит. Некоторые считают, что это "последний лучший шанс" Украины получить помощь перед выборами президента в США.

– По данным опроса, проведенного в марте, в целом граждане США поддерживают военную помощь Украине.

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