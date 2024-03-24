Стало известно, сколько американцев поддерживают увеличение помощи Украине

Граждане США поддерживают предоставление военной помощи Украине, более двух лет переживающей полномасштабную войну с РФ. При этом одинаковое количество (30%) американцев выступают за увеличение и уменьшение этой помощи.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием The Economist и глобальной компанией исследования общественного мнения и данных YouGov. Он проходил 16-19 марта 2024 года.

Согласно опубликованным показателям, 30% опрошенных граждан США поддержали увеличение военной помощи Украине. Прирост составляет +5% за месяц.

Также 30% американцев поддерживают уменьшение военной помощи (+2% за месяц).

Примечательно, что среди избирателей предыдущего президента США Дональда Трампа желающих уменьшения поддержки Украины этот показатель составляет 54% (+5%). Среди республиканцев такое мнение высказали 49% (+5%) опрошенных.

Кроме этого, 26% респондентов поддерживают сохранение нынешнего уровня американской помощи украинцам (-3% за месяц), еще 14% в этом не уверены (-3%).

Напомним, что в Конгрессе и Палате представителей США республиканцы предложили предоставить по крайней мере часть из пакета помощи Украине в виде займа. Представители демократов в целом согласны поддержать эту идею. Некоторые считают, что это "последний лучший шанс" Украины получить помощь перед выборами президента в США.

Также американцы предложили союзникам создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее $50 млрд с помощью прибыли, полученной от замороженных российских активов. Средства хотят использовать для поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, американская 82-летняя журналистка, писатель и миллионер Митци Пердью заявила о готовности сменить политическую партию, если Украине не выделят помощь, и назвала Путина "глупым". В 2022 году она продала кольцо с редким изумрудом за $1,2 млн и почти всю сумму отдала украинцам.

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