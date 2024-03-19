Республиканцы в Конгрессе США действительно рассматривают помощь Украине в кредит – Politico

В Конгрессе и Палате представителей США республиканцы действительно предлагают предоставить по крайней мере часть пакета помощи Украине в виде займа. С предложением уже ознакомили спикера Палаты Майка Джонсона, посоветовавшего республиканцам оформить идею документально для обсуждения среди других законодателей.

Как сообщает Politico, Джонсон положительно принял предложение и сказал, что, скорее всего, в таком виде его примут. Издание предполагает, что демократы, даже если они и против оказывать помощь в кредит, согласятся с республиканцами.

Идея помощи в виде ссуды была ранее предложена бывшим президентом Дональдом Трампом. По словам сенатора Линдси Грэма, он во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским намекнул на возможность "беспроцентного займа с возможностью отказа".

В частности, ссуда будет касаться 12 млрд дол. из общего пакета 60 млрд долларов, ранее предложенного в своем запросе для Украины президентом США Джо Байденом. Остальные 48 млрд долларов, хоть и будут потрачены именно на помощь, вернутся в оборонно-промышленную базу США.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не шокирован предложением республиканцев передать Украине помощь в виде ссуды. Он отметил, что Украина получает поддержку в разном виде, в том числе как грантовую помощь или в виде займов.

"Мы не шокированы предложением из США. Это не то, что шокирует нас, потому что мы получаем поддержку в разной форме. На самом деле шокирует то, что решение о помощи Украине до сих пор не принято. Приближаемся к концу марта, но обсуждение жизненно важных, стратегических интересов США в Европе продолжаются", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму $300 миллионов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай", и США не смогут предоставить Украине еще один пакет поддержки.

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