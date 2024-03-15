Пентагон: США больше не смогут предоставить пакеты помощи Украине, последний был 'уникальным случаем'

Во вторник, 12 марта, Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. США не смогут предоставить Украине еще один пакет.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх в соцсети X. Она отметила, что последняя военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

По словам Сабрины Сингх, выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов было "уникальным случаем", и у Пентагона нет возможности его повторить.

Представитель Минобороны США добавила, что военная помощь Украине от оборонного ведомства США была оказана два дня назад, как срочная поддержка украинской армии.

Выделенный 12 марта пакет безопасности помощи нашей стране от США стал первым в 2024 году. И как следует из слов пресс-секретаря Пентагона, может стать последним на фоне блокирования дополнительного финансирования Украины в американском Конгрессе.

Напомним, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия нашей армии. Такая ситуация возникла из-за разногласий между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации спикера Пентагона генерала Патрика Райдера, в новый пакет оборонной помощи Украине входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, а также 105-мм снаряды. Кроме того, новый транш включает 84 противотанковых системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запасные части для техники и другое вспомогательное оборудование.

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