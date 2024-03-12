США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на $300 млн: что в него войдет

Во вторник, 12 марта, Белый дом официально объявил о выделении Украине срочной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. На фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе это первый в 2024 году пакет помощи нашей стране от США.

О выделенной помощи заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне. Он также сказал, какое вооружение вошло в новый пакет.

"Сегодня от имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной помощи Украине с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов", – сказал Салливан.

По его словам, в новый пакет военной помощи среди прочего вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

Советник Байдена отметил, что средства на помощь появились из-за "непредсказуемой экономии" в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия, поэтому этот пакет не повлияет на американскую безопасность.

"Этот пакет, который мы объявляем, содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону от российских атак", – подчеркнул Салливан.

В то же время в Белом доме обратились в Конгресс США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что "время идет" и помощь Украине нужна прямо сейчас.

Напомним, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия нашей армии. Такая ситуация возникла из-за разногласий между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию, если Вашингтон будет вместе с Киевом и предоставит ему нужное вооружение. Нынешнюю ситуацию он назвал беспрецедентным моментом и необычным временем, поскольку происходит удар по демократии во всем мире.

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