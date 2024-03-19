'Мы не шокированы': в МИД Украины отреагировали на идею помощи от США в виде займа

Украинской стороне пока неизвестны конкретные подробности относительно предложения оказания военной помощи от США в форме займа, поддержанного американским сенатором Линдси Грэм. Однако, как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, эта идея от США о предоставлении военной помощи таким образом не являлась неожиданностью для украинской стороны.

Об этом министр объявил во время встречи с иностранными представителями СМИ, передает Укринформ. Кулеба отметил, что шокирующим для украинской стороны является то, что решение о предоставлении помощи в Конгрессе США до сих пор не принято, и хотя уже близится конец марта, обсуждения до сих пор продолжаются.

"Украина уже получает поддержку в разном виде. Кое-что приходит как грантовая помощь, а другая поддержка приходит в виде займов. Поэтому мы не шокированы предложением из США, но вопрос заключается в том, как относительно общей структуры помощи, которая будет оказана. И мы не видели никаких деталей относительно этого предложения, кроме как общего упоминания займа вместо грантов", – сказал он.

Глава МИД Украины также отметил, что одним из наиболее выгодных способов обеспечения мировой безопасности является поддержка Украины в настоящей ситуации. Он отметил, что Украина надеется, чтобы обсуждения в США завершились положительно и было принято решение, не уничтожившее американскую помощь.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена настаивает на том, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон перестал оттягивать рассмотрение законопроекта, в котором предусмотрено выделение помощи Украине. В Белом доме отмечают, что документ должен быть вынесен на голосование как можно быстрее.

Напомним, что 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. Однако в Пентагоне подчеркнули, что передача Украине этой помощи была "уникальным случаем" и повторить ее без принятия законопроекта в Конгрессе невозможно.

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