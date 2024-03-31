Помощь Украине будет приоритетом: в Конгрессе сделали громкое заявление об обещанном законопроекте

Работа над законопроектом, предусматривающим выделение дальнейшей помощи Украине, будет приоритетом для американской Палаты представителей, когда она вернется с перерыва. Он длился с 23 марта и закончится 9 апреля 2024 года.

Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) со ссылкой на слова спикера Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана). Тернер коснулся темы Украины в интервью CBS.

Он подчеркнул, что агрессивная война, развязанная РФ, – "это авторитаризм против демократии". "Просто на жестокость, которая происходит, на убийственный характер того, что делает Россия, нужно дать ответ, мы должны продолжать нашу поддержку", – убежден представитель Республиканской партии.

По словам Тернера, спикер Палаты представителей "ясно дал понять", что стоит на стороне Украины. Также Джонсон "сделал очень четкие заявления о том, что, когда мы вернемся, это станет следующим приоритетом повестки дня".

По мнению Тернера, дополнительное финансирование Украины будет иметь "подавляющую поддержку в Конгрессе". "И мы положим законопроект на стол президента", – считает политик.

Отвечая на вопрос, получит ли инициатива сильную поддержку со стороны Республиканской партии, он сказал: "Ну, я думаю, что уже существует значительная и очень сильная поддержка среди республиканцев и, конечно же, среди американцев по всей стране".

Законопроект "наверняка пройдет некоторые обсуждения", но в итоге, по словам Тернера, "мы получим пакет, который будет согласован с Сенатом, Белым домом" и который сможет подписать президент США Джо Байден.

Журналист спросил, произойдет ли это до того, как Палата представителей возьмет следующий недельный перерыв в конце апреля. Тернер ответил: "Это, конечно, моя надежда". Он отметил: сейчас ситуация в "критической точке".

"Очевидно, что это та область, где мы не можем позволить [Владимиру] Путину победить. Наши европейские союзники говорят, что цель Путина – это война за пределами Украины... Нам нужно остановить его в Украине", – заявил республиканец.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол (Республиканская партия) заявил, что проект закона о помощи Киеву будет рассматриваться не раньше 9 апреля.

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