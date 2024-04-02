"В войне наступил критический момент": Блинкен заявил, что Украину нужно обеспечить всем необходимым

Украина переживает "критический момент" в войне с российскими оккупантами. Поэтому Киев нужно обеспечить всем необходимым, особенно боеприпасами и средствами противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он 2 апреля прибыл в Париж для переговоров с рядом чиновников и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "Голос Америки".

Госсек подчеркнул: Палате представителей США нужно оперативно утвердить дополнительное финансирование для Киева.

"Мы находимся в критическом моменте, когда абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им нужно для самообороны, в особенности когда речь идет о боеприпасах и средствах ПВО. Это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, который президент [Джо] Байден направил в Конгресс, должен быть исполнен как можно скорее", – сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции.

Он вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню посетил завод производителя оружия Nexter. На нем, кроме прочего, изготавливают самоходные артиллерийские установки "Цезарь", которые партнеры поставляют ВСУ.

По словам Лекорню, пушки "Цезарь" стали "символом нашей артиллерийской коалиции, значительно увеличившей производственные мощности". Французский министр уточнил: раньше завод выпускал две такие установки в месяц, сейчас – шесть. В будущем производитель хочет собирать ежемесячно до 12 "Цезарей".

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон анонсировал "важные инновации" в пакете поддержки Украины. Речь может идти о предоставлении помощи в кредит – чтобы уменьшить беспокойство республиканцев.

– Работа над законопроектом, предусматривающим выделение дальнейшей помощи Киеву, может быть возобновлена в Палате представителей с 9 апреля, когда она вернется с перерыва.

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