'Не хотел бы портить вечеринку, но нам нужно Patriot': как 75-летие НАТО переросло в обсуждение ПВО для Украины. Все детали

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время мероприятий по случаю 75-летия Альянса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал партнеров Украины предоставить украинским защитникам системы ПВО и, кажется, был услышан.

"Я не хотел бы портить вечеринку по случаю дня рождения, но мое послание сегодня таково: Patriot", – сказал Кулеба. Он пояснил, что предоставление систем ПВО Patriot Украине зависит только от союзников НАТО, "имеющих их достаточно много".

Глава МИД Украины подробно объяснил партнерам, почему Украине сейчас нужны именно "пэтриоты": РФ при атаках на нашу страну все чаще использует баллистику, которую перехватить способны только эти американские системы.

Очевидно, Кулеба сумел убедить собеседников. 75-летие Альянса и заседания Совета Украина-НАТО переросли в поиски ПВО для Украины. Уже после мероприятий глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны-члены Альянса "понимают неотложность" в предоставлении Украине систем ПВО. И некоторые из них согласились изучить свои запасы оружия, чтобы понять, могут ли они предоставить нам больше противоракетных систем.

"Несколько союзников уже пообещали посмотреть, что они могут доставить. Я не могу сказать более конкретно до того, как они сделают свои выводы, но есть несколько стран, которые могут сделать объявление о такой помощи в ближайшие дни ", - уточнил генсек НАТО.

Отдельно Столтенберг приветствовал выделение около 600 миллионов евро от Германии для поддержки артиллерийской инициативы за лидерство Чехии, предоставление 10 тысяч дронов от Великобритании, а также "еще больше ракет и бронированных машин" из Франции и новый пакет военной помощи для Украины от Финляндии.

Кулеба тоже не назвал все страны, которые решают, где найти и как передать Украине системы ПВО. Однако он отдельно выделил несколько встреч в Брюсселе. Среди них – встреча с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстром. "Мы обсудили возможности Швеции усилить способность Украины защищать свое небо от российского воздушного террора", – отметил Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба общался с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкенем. Стороны обсудили "немедленные ответные меры на ракетный террор России". Глава МИД Украины призвал американских партнеров найти способы как можно скорее предоставить нам дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. "Я благодарен секретарю за то, что он немедленно принял меры, чтобы ответить взаимностью на этот призыв", - уточнил министр.

Германия также инициировала поиск систем противовоздушной обороны Patriot, которые можно передать Украине, сообщил министр Кулеба. По его словам, ФРГ принимает "немедленные меры для анализа всех существующих в мире систем, включая батареи Patriot и другие системы ПВО, и ищет возможные комбинации для поставки этих батарей в Украину".

В свою очередь министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что участники Рады "четко услышали" главу украинского МИДа.

По этому поводу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что слова о единстве и солидарности с Украиной без значительных поставок оружия и гарантий безопасности превращаются в цинизм. "Украинцы творили чудеса и неоднократно ставили "экспертов" в неудобное положение. Мы должны быть благодарны за такого союзника, но вместо того, чтобы помочь им победить, мы просим их воевать со связанной за спиной рукой ", - сказал Ландсбергис.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине от США необходимы от пяти до семи систем противовоздушной обороны Patriot. Это поможет ослабить армию противника, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Российские пропагандисты и некоторые западные СМИ заявили, что в начале марта оккупанты ракетой "Искандер" поразили у Покровска две пусковые установки Patriot. Однако в американском Институте изучения войны отметили, что не нашли этому доказательств.

В стране-агрессоре продолжают "хвастаться" якобы поражением в Украине этих систем ПВО. В частности, накануне кафиры утверждали, что ударом по Киеву 25 марта "уничтожили" ЗРК Patriot в аэропорту "Жуляны".

С мая 2023-го по январь 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили 25 российских ракет Х-47 "Кинжал" с помощью именно ЗРК Patriot. Однако в целом этих систем в нашей стране недостаточно.

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