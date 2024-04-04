Кулеба: Германия немедленно инициирует поиск систем Patriot в мире для помощи Украине

Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева. Также ФРГ ищет комбинации для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину.

Такое решение было принято во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 4 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Германия, являющаяся лидером коалиции по противовоздушной обороне в рамках "Рамштайна", принимает немедленные меры для анализа всех существующих в мире систем, включая батареи Patriot и другие системы ПВО. Кроме того, Германия ищет возможные комбинации для поставки этих батарей в Украину.

Кулеба также добавил, что во время встречи Совета Украина-НАТО внимание было сфокусировано исключительно на вопросе поставок систем Patriot, хотя было запланировано обсуждение других долгосрочных обязательств союзников.

Кроме того, ускорение передачи Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне усиления воздушных ударов РФ Кулеба обсудил и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он поблагодарил американскую сторону за оказанную помощь с начала полномасштабной агрессии России.

"Я проинформировал министра Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и населенных пунктов, в том числе с использованием баллистических ракет, и призвал наших американских партнеров найти способы как можно скорее обеспечить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot", – написал Кулеба.

Он добавил, что Блинкен "немедленно принял меры, чтобы ответить взаимностью на этот призыв".

Кроме того, рассказал Кулеба, собеседники коснулись вопроса разблокирования финансирования пакетов оборонной помощи для Украины со стороны Штатов, в частности, принятия соответствующей инициативы в Конгрессе.

"Мы также обсудили следующие шаги в ближайшие дни и недели, чтобы разблокировать дополнительную помощь США для Украины", – говорится в сообщении главы МИД Украины.

Также Кулеба добавил, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО продемонстрировало, что "все союзники по НАТО осознают, насколько этот вопрос актуален".

"Мы все нуждаемся, чтобы это было решено как можно быстрее", – добавил он.

Напомним, Украине от США необходимы от пяти до семи систем противовоздушной обороны Patriot. Это поможет ослабить армию противника, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Российские пропагандисты и некоторые западные СМИ заявили, что в начале марта оккупанты ракетой "Искандер" поразили у Покровска две пусковые установки Patriot. Однако в американском Институте изучения войны (ISW) подчеркнули, что не нашли этому доказательств.

В стране-агрессоре продолжают "хвастаться" якобы поражением в Украине этих систем ПВО. В частности, накануне кафиры утверждали, что ударом по Киеву 25 марта "уничтожили" ЗРК Patriot в аэропорту "Жуляны".

Как сообщал OBOZ.UA, от 4 мая 2023-го и по состоянию на 7 января 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили 25 российских ракет Х-47 "Кинжал" с помощью именно ЗРК Patriot. Однако в целом этих систем в нашей стране недостаточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!