Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия предоставит Украине пакет помощи на 188 млн евро

Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, войдут системы ПВО, а также боезапас для артиллерии крупных калибров.

Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб 3 апреля в Киеве на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, стоимость нового пакета составляет 188 млн евро.

"У нас есть 23-й пакет помощи Украине. Правительственное постановление было на прошлой неделе. 188 млн евро. В основном это военная помощь, там есть и системы ПВО, и также артиллерийский боезапас больших калибров среди прочего"", – сказал Стубб.

В общей сложности, по словам президента Финляндии, с начала масштабного вторжения Хельсинки предоставили Украине более 2 млрд евро помощи.

"И эта поддержка, безусловно, будет продолжаться. Мы, финны, – не очень разговорчивый народ. Мы предпочитаем делать дело. И этот 23-й пакет – это то, что помогает удовлетворить потребности (ВСУ на поле боя. – Ред.), так четко подал их мне украинский президент в нашем разговоре", – рассказал Александр Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреляУкраина и Финляндия в Киеве в ходе визита Александра Стубба подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Эта поездка стала первой зарубежной для Стубба с момента его вступления в должность 1 марта 2024 года.

Кроме того, на пресс-конференции по итогам визита Зеленский отказался комментировать подписанный законопроект о мобилизации украинцев с 25 лет, однако сообщил, что РФ с 1 июня объявит о призыве 300 тыс. человек.

19 марта глава минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Хельсинки выделит Украине 30 млн евро на закупку боеприпасов. Эти средства пойдут на финансирование инициативы Чехии по поставке Украине снарядов из третьих стран.

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