Западное СМИ назвало страну, где Чехия покупает боеприпасы для Украины

Греция опорожняет склады боеприпасов, чтобы отправить их в Украину через Чехию. В настоящее время Кабмин страны просит согласования профильного парламентского комитета.

Об этом сообщает издание iEidiseis. Афины планируют их продать за 150 млн евро.

"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", – говорится в материале издания.

Также СМИ указывает, что боеприпасы будут поступать из запасов Вооруженных сил Греции, а греческие военные оценили их как "пригодные для использования", причем среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции заявил, что его страна обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.

На днях стало известно, что Украина получит больше снарядов и раньше, чем планировалось. Чехия уже заключила контракты на поставку миллиона боеприпасов на 1,8 млрд евро. Сначала предполагалась передача 800 тыс. снарядов в июне, а сейчас эта дата сместилась на апрель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!