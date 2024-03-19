Финляндия выделит €30 млн на закупку боеприпасов для Украины: о чем идет речь

Финляндия выделит Украине 30 миллионов евро на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Эти средства пойдут на финансирование инициативы Чехии по поставке Украине снарядов из третьих стран.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен в соцсети Х. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артснарядов, которые могли бы доставить в Украину, но для этого нужно финансирование.

"Обсуждали с командующим чешскими силами обороны вопросы улучшения поддержки европейской обороны и Украины. В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия участвует в этой инициативе с 30 миллионами евро", – отметил министр.

Министерство обороны Украины в соцсети Х выразило благодарность Финляндии за оказанную поддержку.

"Мы благодарны нашим финским партнерам за это важное решение и непреклонную поддержку. Вместе мы победим", – ответили в ведомстве.

Ранее в Европейском Союзе анонсировали поставку в Украину около половины обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов. Их украинские воины должны получить уже до конца марта. В целом, по его словам, Украина в 2024 году может получить более миллиона боеприпасов в рамках инициативы Евросоюза.

Между тем, издание CNN сообщало, что Российская Федерация производит 250 тысяч снарядов в месяц. Эта цифра почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятыми.