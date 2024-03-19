ЕС в скором времени передаст Украине половину из обещанного миллиона снарядов: когда именно это произойдет

В Европейском Союзе анонсировали поставку в Украину около половины из обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов. Их украинские воины должны получить уже до конца марта.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, пишут украинские СМИ. В целом, по его словам, Украина в 2024 году может получить более миллиона боеприпасов в рамках инициативы Евросоюза.

ЕС не смог выполнить взятые на себя обязательства поставить на Украину миллион боеприпасов до конца марта. Однако в оговоренные сроки украинская армия получит около половины из обещанных объемов.

"До конца марта это будет примерно полмиллиона", – ответил Стано журналисту, который поинтересовался ходом выполнения обязательств, взятых на себя Евросоюзом.

При этом, по словам спикера, до конца года поставки могут превысить обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.

"Да, до конца этого месяца мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", – добавил Стано, подчеркнув, что эти объемы не включают те боеприпасы, которые поступают в Украину. в рамках двусторонних договоренностей между Киевом и странами-членами ЕС.

Напомним, еще в феврале, согласно заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ожидалось, что до конца марта Евросоюз сможет передать украинской армии всего около 170 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Между тем, издание CNN утверждает, что Россия производит почти втрое больше артиллерийских снарядов, чем союзники Украины.