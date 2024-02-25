Почти 170 тысяч до конца марта: Кулеба рассказал о поставках Евросоюзом снарядов для Украины

Европейский Союз до конца марта 2024 планирует предоставить Украине почти 170 000 артиллерийских снарядов. Кроме того, блок работает над дальнейшим увеличением объемов поставок.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Абсолютным приоритетом для ВСУ в данное время являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 000 боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", – написал министр.

Также в ходе беседы Боррель подтвердил полную солидарность Евросоюза с Украиной. В свою очередь, украинский министр выразил благодарность еврочиновнику за его персональное лидерство и поддержку за последние два года.

По словам Кулебы, ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против РФ, начале переговоров о вступлении Украины и поддержании формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Многие усовершенствования и решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", – отметил министр иностранных дел.

Напомним, в конце января 2024 года в ЕС оценили, сколько боеприпасов из миллиона обещанных смогут поставить Украине до марта. Тогда заявлялось, что из-за постоянных задержек в производстве и опасений относительно истощения запасов страны ЕС планируется поставить только 600 000 боеприпасов к этой дате.

Впоследствии высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, находясь в Киеве с официальным визитом, заявил, что ЕС до конца 2024 года рассчитывает предоставить Украине 1,155 млн боеприпасов. Он отметил, что ВПК блока вырос на 40%.

Также Боррель объяснил задержку с поставками боеприпасов Украине. По его словам, Евросоюз не выполняет собственные обязательства по поставкам Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран-членов ЕС не хватает производственных мощностей. Причина в том, что экспортируют снаряды в другие страны.