Россия производит почти втрое больше артиллерийских снарядов, чем союзники Украины – CNN

Страна-агрессор Российская Федерация производит 250 тысяч снарядов в месяц. Эта цифра почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятыми.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на данные разведки НАТО. "Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год, согласно оценкам разведки НАТО о российском оборонном производстве", – говорится в сообщении.

В то же время в совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Киев.

Американские военные поставили цель производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года – менее половины ежемесячного производства России – и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов застопорилось в Конгрессе.

"Сейчас мы находимся в производственной войне. Итог войны в Украине зависит от того, как каждая сторона оснащена для ее ведения", – заявил CNN высокопоставленный чиновник НАТО.

По словам официальных лиц, Россия выпускает около 10 000 снарядов в день, по сравнению с лишь 2000 в день с украинской стороны. По данным европейского разведывательного чиновника, соотношение еще хуже на некоторых участках 600-мильной линии фронта.

Дефицит боеприпасов наступает, возможно, в самый критический момент для украинских военных усилий с первого вторжения России в Киев в феврале 2022 года. Американские средства на вооружение Украины иссякли, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически остановила их дальнейшее выделение.

США и их союзники передали Украине ряд весьма современных систем, в том числе танк М-1 "Абрамс", а вскоре Киеву отправят истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что война, скорее всего, будет выиграна тем, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Проблема номер один, которую мы сейчас наблюдаем, – это боеприпасы. Это артиллерийские снаряды, потому что именно здесь Россия действительно получает значительное производственное преимущество и значительное преимущество на поле боя", – сказал представитель НАТО.

По словам представителя НАТО, Россия управляет артиллерийскими заводами круглосуточно и без выходных, вахтовыми 12-часовыми сменами. Около 3,5 миллионов россиян сейчас работают в оборонном секторе по сравнению с 2-2,5 миллионами до войны. Россия также импортирует боеприпасы: в прошлом году Иран отправил не менее 300 000 артиллерийских снарядов, а Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, содержащих миллионы снарядов.

"Россия вложила в игру все, что у нее есть. Их военная машина работает на полную мощность", – сказал представитель разведки.

Грубым эквивалентом в США было бы, если бы президент Джо Байден применил Закон об оборонном производстве, сказал американский чиновник, который дает президенту право приказывать компаниям оперативно производить оборудование для поддержки национальной обороны страны.

По словам американских и западных чиновников, наращивания военной активности России все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей, а представители западной разведки не ожидают, что Россия добьется серьезных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе. По словам чиновников, у российских производственных мощностей также есть предел: российские заводы, скорее всего, достигнут пика где-то в следующем году.

Но это все равно намного превосходит то, что США и Европа производят для Украины – особенно без дополнительного финансирования со стороны США.

Напомним, президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Снаряды для противостояния стране-агрессору купят за пределами Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия в четверг, 7 марта, объявила о том, что присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. На эту инициативу страна выделит около 1,6 миллиарда норвежских крон (153 миллиона долларов).

Ранее Алексей Данилов отмечал, что Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран-партнеров.