Зеленский рассказал, сколько людей хочет еще мобилизовать Путин, и ответил критикам ударов по РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать подписанный 2 апреля законопроект о мобилизации украинцев с 25 лет. Однако он сообщил, что, по его информации, Россия с 1 июня объявит новую мобилизацию в 300 тыс. солдат.

Об этом глава государства заявил 3 апреля в Киеве на пресс-конференции по итогам встречи с новоизбранным президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает корреспондент OBOZ.UA. Зеленский ответил журналистам, что не готов пока назвать число, сколько украинцев, не участвовавших в боевых действиях, будет мобилизовано.

"Могу сказать, что Россия готовит мобилизацию до 300 тысяч человек", – сказал президент.

Также глава государства предложил приехать в Харьков иностранным критикам, выражающим беспокойство в связи с тем, что Украина бьет по нефтяной и энергетической инфраструктуре России.

"Для того чтобы, в конце концов, понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо приезжать смотреть, а потом что-то осуждать или не осуждать. Надо понимать, что Россия, кроме силы, ничего не понимает", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Финляндия подписали 3 апреля двустороннее соглашение по безопасности. Подписание документа состоялось в Киеве, во время визита в украинскую столицу новоизбранного президента Финляндии Александра Стубба.

Ранее сообщалось, что Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, войдут системы ПВО, а также боезапас для артиллерии крупных калибров. Стоимость нового пакета составляет 188 млн евро.