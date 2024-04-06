'Покраснела' вся Украина: враг запустил крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС

Ночью в субботу, 6 апреля, стало известно, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС произвели пуски крылатых ракет Х-101/555. Из-за этого в северных, южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога – вскоре "покраснели" и остальные регионы.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе в момент пусков ракет было два Ту-95МС. Отмечается, что пуски произошли из района Саратовской области (аэродром "Энгельс").

По состоянию на 4:50 тревога распространилась на остальные области.

В Воздушных силах сообщили, что вражеская крылатая ракета из Курской области двигается через Сумщину в направлении Черниговщины. Тем временем несколько групп БпЛА двигаются в направлении Киева с юго-запада, а также на Староконстантинов с северо-запада.

По состоянию на 05.08 крылатые ракеты изменили направление и держат курс из Черниговской области на Миргород, отметили в ПС ВСУ. Ракеты кружат – сменили курс с Полтавщины на Черкассы.

Перед этим тревогу в ряде областей Украины объявляли из-за атаки БПЛА типа Shahed.

Как писал OBOZ.UA, как показывают последние тенденции российских ударов по территории Украины, РФ в сутки способна использовать примерно до 100 ракет разного типа. Однако это не означает, что враг тратит все имеющиеся в наличии снаряды, он оставляет стратегический запас для чрезвычайных случаев, говорят в ВС ВСУ.

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