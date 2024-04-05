По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

Она была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Об угрозе "Шахедов" для этих регионов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!", "БПЛА на Запорожье в направлении Днепропетровской области", – сообщали военные.

Позже стало известно, что БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются курсом на северо-запад (Днепр), а "Шахеды" на границе Днепропетровской и Харьковской областей тоже летят северо-западным курсом.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники украинского неба в ночь на 5 апреля уничтожили 13 дронов-камикадзе типа Shahed. Ими российские оккупанты пытались поразить южные регионы.

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