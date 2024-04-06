На Одесщине над Черным морем сбили два вражеских разведывательных дрона 'Орлан-10'

Российские оккупанты 6 апреля попытались провести воздушную разведку над южными регионами нашего государства. Для этого они применили два разведывательных БПЛА "Орлан-10".

Оба вражеских дрона были уничтожены в Одесской области. Об этом рассказали в Воздушном командовании "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Днем 6 апреля 2024 года на Одесщине, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10". Вместе к победе!" – отмечено в сообщении.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

В частности, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля было известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях.

По Запорожью захватчики били два дня подряд: во второй половине дня 5 апреля и на рассвете 6 апреля. В результате вчерашней атаки пострадали более 20 человек, среди них – дети, погибли четыре человека, есть значительные разрушения. Вторая атака была направлена на промышленные предприятия региона, обошлось без жертв.

Кроме того, армия Путина ночью атаковала ракетами курорт в Славянске, разрушив одно из зданий комплекса.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, в которое попал вражеский дрон.