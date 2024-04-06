Ракетная атака армии РФ на Запорожье 5 апреля: пострадали более 20 человек, среди них – дети. Новые детали

Россия два дня подряд терроризирует украинский город Запорожье. Днем 5 апреля оккупанты ударили ракетами по гражданской и промышленной инфраструктуре, а на рассвете 6 апреля атаковали промышленные предприятия.

В городе зафиксированы многочисленные разрушения, в частности, в жилых домах, погибли четыре человека, ранения получили более 20 горожан, среди них – дети. Подробности раскрыли в Министерстве внутренних дел Украины и в Запорожской областной военной администрации.

Так, накануне, 5 апреля, российские захватчики атаковали ракетами Запорожье. Вражеские ракеты летели двумя волнами, с 15:15 до 17:15, по гражданской и промышленной инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

"По состоянию на 8:30 известно о 23 раненых гражданах после вчерашнего массированного ракетного удара по городу, среди них – двое детей и полицейский. Погибли четыре человека. Полицейские продолжают документировать последствия военного преступления россиян", – рассказали в МВД.

Среди убитых Россией горожан – два мужчины и две женщины. На месте погибли две жертвы, еще два человека скончались уже в больнице.

Среди раненых, по данным главы Запорожской ОВ Ивана Федорова, есть несовершеннолетние: дети 9 и 17 лет. Они и еще шесть раненых взрослых находятся в больнице, при этом состояние четырех из восьми госпитализированных горожан медики оценивают как тяжелое.

"По предварительным данным повреждено более 40 зданий, в том числе 24 частных дома, 9 многоэтажек, общежитие и детский сад", – добавил Федоров.

Также он рассказал, что с 05:30 до 06:00 утра 6 апреля захватчики продолжили террор, атаковав промышленные предприятия Запорожья.

"Городские службы, спасатели ГСЧС, волонтеры и благотворительные организации оперативно устраняют последствия обстрелов и помогают людям", – добавил Федоров.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

Так, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях.

Кроме того, армия Путина ночью атаковала ракетами курорт в Славянске, разрушив одно из зданий комплекса.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, по которому попал вражеский дрон.