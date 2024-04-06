Армия России с утра ударила ракетами по Запорожью: повреждены промышленные предприятия

Утром 6 апреля российская террористическая армия атаковала Запорожье ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения.

В частности, пострадали промышленные предприятия. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Глава ОВА подчеркнул, что путинские войска уже вторые сутки подряд массированно атакуют Запорожье. Утром 6 апреля россияне направили по городу ракеты.

Вследствие обстрела в областном центре были повреждены промышленные предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также Федоров отметил, что ракетным ударом оккупанты повредили мелитопольский дом в Запорожье – место, где почти два года команда Мелитополя помогает десяткам тысяч переселенцев из оккупации.

"Почти каждый день россия разрушает наши дома. Убивает наших людей и на подконтрольной Украине территории и в оккупации. Тирания не остановится. Призываю всех партнеров Мелитополя, Запорожья, Украины не молчать. Должны противостоять врагу. Должны остановить", – заявил Федоров.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что вследствие ракетной атаки в областном центре зафиксированы повреждения учебных и медицинских заведений. Также повреждены жилые дома.

Напомним, в ночь на 6 апреля российские оккупационные войска ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

Ранее сообшалост, что российские террористы устроили комбинированную атаку против Украины: в воздушном пространстве государства зафиксировали ракеты и "шахеды". 28 из 32 ударных дронов сбили силы противовоздушной обороны. Также уничтожены 3 из 6 ракет разных типов.

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