Оккупанты нанесли два ракетных удара по Славянску и попали в здание курорта: видео последствий

Российские захватчики среди ночи нанесли два ракетных удара по Славянску. Под ударом оказался Славянский курорт: частично разрушено здание грязелечебницы.

К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Оккупанты нанесли два ракетных удара по Славянску и попали в здание курорта. Частично разрушено здание грязелечебницы. К счастью, обошлось без пострадавших. Берегите себя. Держимся. Мы вместе", – написал он, опубликовав также видео последствий атаки.

На опубликованных кадрах видно изуродованное здание курорта и устланную разбитым кирпичом и сваленными деревьями территорию вокруг него.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

Так, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях.

Кроме того, армия Путина утром ударила ракетами по Запорожью: там повреждены промышленные предприятия.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, по которому попал вражеский дрон.