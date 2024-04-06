Армия РФ ударила по агропромышленному предприятию в Херсонской области: вспыхнул пожар

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Над южными регионами силам ПВО удалось уничтожить 14 дронов, однако без попаданий не обошлось.

В Херсонской области враг попал по агропромышленному предприятию, там вспыхнул пожар. Подробности ночного воздушного сражения и последствий российских атак раскрыли в Силах обороны юга.

Отражение вражеской атаки с воздуха этой ночью длилось около пяти часов. С южного направления россияне запускали по Украине ударные беспилотники типа "Шахед".

"14 дронов удалось уничтожить: 7 в Херсонской, по 3 в Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 – в Николаевской области", - рассказали в Силах обороны юга.

Впрочем, без попаданий не обошлось. В частности, прилет зафиксирован в Херсонской области.

"Враг, продолжая терроризировать гражданскую инфраструктуру, попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине. Возникший пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

А под утро захватчики с юга ударили ракетами по Запорожью. Под ударом оказались промышленные объекты региона, разрушениям подверглись производственные здания, там вспыхнул пожар. Предварительно люди не пострадали. Специалисты устанавливают все последствия атаки и тип ракет, которыми было атаковано Запорожье.

Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты устроили комбинированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 28 "Шахедов" из 32-х, все три крылатые ракеты. Три ракеты С-300, запущенные по Харькову из Белгорода, защитникам неба сбить не удалось.

Так, в Харькове россияне убили по меньшей мере шесть человек и ранили 10 человек (данные по состоянию на 08:00 утра), повреждено минимум 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и десяток автомобилей.