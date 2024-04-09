Россияне атаковали Одесщину ракетой 'Искандер' из Крыма: первые подробности

Днем, 9 апреля, страна-агрессор в очередной раз атаковала Одещину. Под ударом оказалась прибрежно-рекреационная зона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, атака совершена с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М".

Последствия атаки уточняются.

Напомним, днем 9 апреля российские террористы сноваударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. В результате атаки три человека получили ранения.

Накануне, 8 апреля, защитники Украины сбили над Одессой вражеские беспилотники-разведчики. Были ликвидированы два российских "Орлана-10".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля армия РФ атаковала нашу страну 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

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