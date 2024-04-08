Силы ПВО ночью сбили ракету и 17 из 24 дронов, которыми РФ атаковала Украину

Российские террористы ночью 8 апреля атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, запуская их с юга на восток и в северо-западном направлении. Защитникам неба удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

Параллельно враг запустил ракету, которая тоже была сбита. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, управляемую авиационную ракету Х-59 враг запустил из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области. В то же время 24 ударными БПЛА захватчики атаковали с мыса Чауда в Крыму, районов российских городов Курск и Ейск.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя Сила обороны Украины сбили вражескую ракету в Днепропетровской области, а 17 "Шахедов" – в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Во время атаки враг нанес удар по Одесскому району: там поражен логистически-транспортный объект, а также из-за падения обломков сбитого БПЛА повреждена АЗС.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 7 апреля, защитники неба уничтожили все 17 ударных БПЛА типа Shahed, которыми враг атаковал преимущественно Днепропетровщину и Харьковщину. В обоих регионах зафиксированы повреждения, в Харькове пострадали люди.

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