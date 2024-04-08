В Житомирской области дроны атаковали объект инфраструктуры: есть угроза загрязнения воздуха

Ночью в понедельник, 8 апреля, во время российской атаки дрон-камикадзе типа Shahed ударил по инфраструктурному объекту в городе Звягель на Житомирщине. Из-за этого возникла прямая угроза загрязнения воздуха.

О ней предупредил Звягельский городской совет на странице в Facebook. Горожанам рекомендовали оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки страны-агрессора жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

"В настоящее время существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами", – говорится в сообщении.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о дистанционном обучении в заведениях общего среднего образования. Что касается заведений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы, однако пока опасности нет.

"Наблюдайте за ситуацией и за информационными сообщениями на официальных информационных ресурсах Звягельского городского совета. Помните, кто наш враг!" – добавили в ведомстве.

Глава ОВА Виталий Бунечко в эфире "Радио Свобода", что в Житомирской области загрязнения воздуха пока не фиксируют, меры в Звягельской громаде "превентивные".

"Сейчас работает экологическая инспекция, чтобы успокоить граждан", – подчеркнул он.

Напомним, что этой ночью Россия атаковала Украину 24 ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Защитники неба уничтожили 17 дронов, в том числе и в Житомирской области. Под вражеским ударом оказалась также Одесщина, где зафиксировано поражение логистически-транспортного объекта, обломками "Шахеда" повреждена АЗС.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки на Украину 22 марта российские оккупанты нанесли удары по ДнепроГЭС. В результате произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, также фиксировалось загрязнение почв.

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