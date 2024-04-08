Оккупанты ночью атаковали Одесщину дронами: повреждены логистически-транспортный объект и АЗС

Оккупационные войска России во время дроновой атаки ночью 8 апреля ударили по Одесской области. Под облцентром был поражен логистически-транспортный объект.

Также обломки сбитой вражеской цели повредили АЗС. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

"К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются", – отметили военные.

Также в том же районе обломки дрона, попадавшие после его сбития, повредили автозаправочную станцию. Люди не пострадали.

Отмечается, что этой ночью российские террористы в очередной раз направили несколько ударных ударов БПЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам Украины. Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около трех часов. В своей операционной зоне защитники неба сбили семь дронов: четыре на Одесщине, два на Николаевщине и один на Кировоградщине. Всего во время атаки силы ПВО обезвредили 17 из 24 "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 апреля войска РФ ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". На месте попадания вспыхнул пожар, повреждены несколько зданий объекта припортовой инфраструктуры и пострадала женщина.

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