В результате российского удара по ДнепроГЭС зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку: что известно

Во время массированной атаки на Украину 22 марта, российские оккупанты нанесли удары по ДнепроГЭС. В результате произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, фиксируется также загрязнение почв.

В то же время тысячи квадратных метров площади засорены отходами разрушения. Об этом заявили в Госэкоинспекции Южного округа.

Там отметили, что после ударов войск РФ по Запорожью, которые враг нанес около 4 часов утра 22 марта, специалисты Госэкоинспекции Южного округа отправились на места прилетов, чтобы определить ущерб, который РФ снова нанесла окружающей среде.

"Инспекторами отобраны пробы грунта для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов... В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в водный объект реки Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды в целях лабораторного исследования", – отметили Южного округа.

Кроме того, специалисты установили, что отходами разрушений засорены тысячи квадратных метров земли. Только по улице Славутича таких засоренных площадей – более 7200 кв м. Еще более 300 кв м – по улице Петра Сагайдачного (бывшая Бородинская).

"Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей", – добавили специалисты.

Напомним, утром 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В семи регионах возникли перебои со светом, особенно критическая ситуация, в частности, сложилась в Харькове: город полностью обесточен. Баллистику по Харькову враг запускал из Белгородской области.

Также под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили. Там вспыхнул транспорт, а ДнепроГЭС выведен из строя после прилета восьми ракет: восстановление объекта под вопросом.

В самом облцентре разрушены и повреждены более 40 жилых домов. По состоянию на 14:00 в Запорожье известно о по меньшей мере троих погибших и 15 пострадавших жителях.

А в Хмельницком в результате удара РФ погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь гражданских получили ранения. Спасатели доставали горожан из-под завалов.

Между тем в минобороны России сделали циничное заявление об атаке на Украину: уничтожение и разрушение жилых домов и критической инфраструктуры там назвали "актом возмездия" якобы за удары по Белгороду.