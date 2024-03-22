Войска РФ ударили по Харькову баллистикой: прогремело 15 взрывов, есть проблемы со светом

Войска России утром 22 марта ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело как минимум 15 взрывов.

Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. По его словам, враг целится по энергетической структуре.

После российских ударов в Харькове начались проблемы со светом. На местах некоторых "прилетов" есть пожары.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

По данным мониторинговых каналов, в Харьковской области более 15 попаданий баллистики. Оккупанты запускали баллистические ракеты из Белгородской области РФ.

Отметим, что армия России утром в пятницу, 22 марта, подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты совершили пуски ракет типа Х-101/555/55 по украинским городам.Также россияне запустили ударные БПЛА типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Враг поднимал в небо в общем 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски 31 ракеты из российских городов Волгодонск и Энгельс.

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