Вследствие удара РФ по Хмельницкому погибли два человека: в МВД показали момент спасения девушки из-под завалов. Видео

Вследствие российского удара по Хмельницкому утром 22 марта погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он также обнародовал видео спасения 21-летней девочки из-под завалов частного дома.

По словам Клименко, утром РФ атаковала инфраструктурные объекты, вследствие чего есть разрушения жилых домов и жертвы среди гражданских.

Под массированный вражеский удар попали Запорожье, Хмельнитчина, Одесчина Днепропетровщина, Полтавщина, Николаевщина, Виннитчина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

"Сейчас все наши службы привлечены к ликвидации последствий атаки. Используем роботизированную технику на опасных участках, чтобы минимизировать травмирование спасателей. Каждый гражданин при необходимости может обратиться за помощью к подразделениям ГСЧС и Национальной полиции", – рассказал руководитель МВД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 22 марта РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55. В ряде городов Украины раздались взрывы. Это уже вторая массированная атака врага за двое суток.

– Перед этим, в ночь на пятницу, войска РФ запустили по Украине "Шахеды". Силы ПВО ночью и утром уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа.

– По Запорожью агрессор нанес 12 ракетных ударов. В итоге были поражены ДнепроГЭС и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

– По Харькову враг ударил баллистическими ракетами. Там прогремело как минимум 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередного массированного удара РФ крайне четкие для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома, и даже троллейбусы.

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