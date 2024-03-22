Оккупанты атаковали Хмельнитчину: есть повреждения объектов инфраструктуры, жертвы и пострадавшие

Утром в пятницу, 22 марта, во время массированной атаки по Украине российские оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. В результате действий военных преступников погибли и пострадали люди.

В городе также повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр Александр Симчишин.

"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры, домов. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданских. Детали впоследствии", – написал он.

В сети пишут, что после атаки РФ в Хмельницком вспыхнули пожары – весь город в дыму и тумане.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 марта Хмельнитчина пережила дроновую атаку РФ. Силы ПВО обезвредили один "Шахед", однако в результате пострадал человек.

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