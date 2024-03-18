На Хмельнитчине в результате атаки "Шахеда" поврежден дом, пострадала женщина

Во время сигнала "Воздушная тревога" в ночь на 18 марта на Хмельнитчине силы ПВО обезвредили один вражеский беспилотник типа Shahed. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Также был поврежден один частный дом.

Во время вражеской дроновой атаки пострадала жительница региона 1976 года рождения. Ее госпитализировали. Женщине оказывается медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили один БПЛА типа Shahed. В результате атаки пострадала жительница нашей области 1976 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Оказывается медицинская помощь. Угрозы ее жизни нет. Кроме того, есть повреждения частного дома", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе типа Shahed, уничтожив в украинском небе 17 из 22 целей. Российская атака продолжалась с вечера воскресенья и до ночи понедельника, 17-18 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 марта российские дроны-камикадзе типа Shahed поразили объекты промышленности в Кировоградской области. Прилеты были в Светловодской городской территориальной громаде, обошлось без пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!