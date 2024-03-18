Оккупанты ударили дронами по объектам промышленности на Кировоградщине: появились подробности. Фото

В ночь на 18 марта российские дроны-камикадзе типа Shahed поразили объекты промышленности в Кировоградской области. Прилеты были в Светловодской городской территориальной громаде и обошлись без пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Андрей Малицкий в Facebook. Известно, что ударной волной повредило частные дома.

"Зафиксированы прилеты по объектам промышленности. Без жертв", – написал чиновник.

В Кировоградской областной военной администрации уточнили, что в результате ночной вражеской дроновой атаки в Александрийском районе повреждены частные промышленные объекты.

Также задело жилые дома вокруг, где взрывной волной выбило окна, обломками побило крыши.

"Информации о пострадавших не поступало", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 17 на 18 марта силы ПВО уничтожили 17 из 22 российских дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в пределах девяти регионов, в том числе Кировоградщины.

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