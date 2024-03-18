Оккупанты запустили по Украине 22 'Шахеда': силы ПВО сбили 17 дронов

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе типа Shahed, уничтожив в украинском небе 17 из 22 целей. Российская атака продолжалась с вечера воскресенья и до ночи понедельника, 17-18 марта.

Об этом коротко указали в Генеральном штабе ВСУ. Хотя кроме ударных БЛПА, оккупанты также осуществляли пуски ракет.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 марта силы ПВО уничтожили 14 из 16 "Шахедов", которые оккупанты запустили преимущественно по Одесской области – там зафиксированы попадания. Также агрессор осуществил серию ракетных ударов по Донетчине, Харьковщине и Черниговщине.

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