Россия ночью атаковала Украину 16 'Шахедами' и ракетами: силы ПВО сбили 14 дронов

Защитники украинского неба ночью 17 марта отработали по российским дронам-камикадзе типа Shahed, уничтожив 14 целей. Вражеские БПЛА заходили с моря и двигались в направлении Одессы – в регионе есть попадания.

Параллельно враг запускал ракеты, приведшие к прилетам на востоке. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Военные уточнили, что страна-агрессор РФ применила пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донетчине, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине. Из района мыса Чауда оккупанты совершили пуски 16 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы было сбито 14 дронов-камикадзе.

По данным Сил обороны юга, вражеские ударные беспилотники заходили из акватории Черного моря, маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы. В своей зоне ответственности подразделения ПВО сбили 13 "Шахедов" на Одесщине и один на подлете – в небе Николаевщины.

В то же время несколько БПЛА поразили агропредприятия в Одесском районе – там вспыхнули пожары, но обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Винницкой области обнаружили обломки дрона-камикадзе Shahed-136 с боевой частью, которая не сдетонировала. Фрагменты российского ударного беспилотника разлетелись в радиусе 200 метров.

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