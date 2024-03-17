Армия РФ попала дронами в два агропредприятия под Одессой: детали

Оккупационные войска России ночью 17 марта атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Защитники неба уничтожили над регионом 13 целей, однако произошли и попадания – по двум агропредприятиям под облцентром.

Там вспыхнули пожары, обошлось без пострадавших. Детали атаки рассказали в Силах обороны юга.

"Враг продолжает коварный дроновый террор. Ночью российские террористические войска снова совершили массированную дроновую атаку по Одесщине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около трех часов продолжалась напряженная боевая работа. Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "Шахедов", которые враг выпустил из временно оккупированного Крыма. Дроны заходили из акватории Черного моря, маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы.

Всего ночью силы ПВО уничтожили 14 дронов: из них 13 на Одесщине и один на подлете – в небе Николаевщины.

В результате попаданий ударных БПЛА в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий.

Возгорания спасатели оперативно ликвидировали. Люди в результате этой атаки не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 15 марта российские захватчики атаковали Одесщину ракетами "Искандер-М". В городе зафиксированы разрушения и пострадавшие, погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых – фельдшер и спасатель ГСЧС.

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