Оккупанты нанесли удар по Одессе, погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС: есть пострадавшие

Днем 15 марта российские захватчики атаковали Одесскую область. Во время воздушной тревоги в облцентре раздались взрывы.

Вследствие атаки сообщается о прилете, есть разрушения и минимум 20 пострадавших, погибли фельдшер и спасатель ГСЧС, работавшие на месте одного из прилетов. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются", – отметил он вскоре после сообщений о взрывах в облцентре.

Впоследствии Кипер рассказал, что среди жертв и пострадавших в результате ударов есть медики и спасатели, которые после первого прилета прибыли на место, чтобы спасать людей.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Россия – страна-террорист" , – подчеркнул глава Одесской ОВА.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, враг попал по гражданской инфраструктуре: на месте прилета вспыхнул пожар.

"Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель", – отметили в ГСЧС.

Всего по состоянию на 13:20 известно о 20 пострадавших, пятеро из них – сотрудники ГСЧС.

"Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв м. На месте работают 50 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС ", – отмечено в сообщении.

О первых взрывах в Одессе паблики начали сообщать около 11 часов. Спустя примерно 20 минут появились сообщения о повторных взрывах.

Захватчики, по данным мониторинговых каналов, направили на облцентр не менее двух баллистических ракет. Пуски, как отмечалось, осуществлялись из временно оккупированного Крыма.

Также фиксировалась ракетная угроза Измаильскому району Одесской области.

Напомним, в ночь на 2 марта 2024 года в результате очередной атаки Российской Федерации с использованием дронов-камикадзе на Одессу были полностью разрушены 18р и повреждены 36 квартир в многоэтажке на проспекте Добровольского, 134. В результате удара погибли 12 человек, среди которых - пятеро детей. 20 человек пострадали. Поисково-спасательная операция была завершена 3 марта. Спасены пять человек.

6 марта, когда в городе прощались с мамой и младенцем, убитыми оккупантами, президент Украины Владимир Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского "Шахеда" в жилой дом. В этот момент захватчики атаковали город снова.

Премьер Греции после удара РФ по Одессе озвучил "послание" Кремлю. По его словам, запугать партнеров Украины подобным террором Москве не удастся: они продолжат поддерживать украинский народ.