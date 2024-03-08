"Вы нас не испугаете": премьер Греции после удара РФ по Одессе озвучил "послание" Кремлю и заверил в поддержке Украины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у России не выйдет напугать Европу, поддержка Украины продолжится. Такое "послание" Кремлю он передал через день после вражеского удара по Одессе, который оккупанты совершили во время визита в город Мицотакиса и президента Владимира Зеленского.

7 марта, выступая на конференции Европейской народной партии в Бухаресте (Румыния), премьер Греции похвалил ЕС за помощь Киеву. Политика процитировал портал ERT NEWS.

"Вчера [6 марта] я был в Одессе с президентом Зеленским, когда российская баллистическая ракета попала в порт в то время, когда мы посещали его объекты. И я считаю, что у нас должно быть только одно послание Кремлю: вы нас не напугаете, мы продолжим поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько необходимо. И, конечно, мы по-прежнему абсолютно едины в своем решении", – заявил он.

Мицотакис сказал, что "в самый мрачный час Европы, когда война вернулась на наш континент", государства продемонстрировали решимость и непоколебимую поддержку Украины.

Единство, по его словам, было беспрецедентным и "удивило некоторых из наших врагов", добавил премьер.

"Никогда раньше ЕС не реагировал таким образом: вводя обширные санкции против России, постоянно поддерживая Украину в военном и финансовом отношении", – считает политик.

Он подчеркнул: "Никакое нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не может быть принято нашей европейской семьей".

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 6 марта Мицотакис прибыл в Украину с неанонсированным визитом, где встретился с президентом Зеленским. Тогда ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

– Руководство Европейского Союза осудило ракетный удар войск РФ по Одессе и в очередной раз заверило Киев в своей поддержке.

– В Соединенных Штатах Америки после обстрела Одессы российскими оккупационными войсками сказали, что Украине срочно нужно больше средств ПВО.

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