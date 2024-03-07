Украине нужно больше ПВО: в Госдепе США отреагировали на обстрел Одессы во время визита Зеленского

В Соединенных Штатах Америки после очередного обстрела Одессы российскими оккупационными войсками сказали, что Киеву срочно нужно больше средств ПВО. Комплексы противовоздушной обороны и ракеты для них – критическая потребность Сил обороны Украины.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, комментируя обстрел армией РФ Одессы днем 6 марта, когда там проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Слова Миллера процитировало агенство Укринформ.

"Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину каждый день. И это напоминание о потребности Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер снова указал на необходимость Конгресса США принять меры "чтобы поддержать Украину и ее борьбу с российской агрессией". Он также отметил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Украиной и Грецией.

Напомним, что Мицотакис прибыл в Украину утром 6 марта с неанонсированным визитом. Он приехал в Одессу, где провел встречу с Зеленским. В этот же день войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненные.

Ранее спецпредставитель Греции в Украине Спирос Лампридис заявил, что Афины рассматривают возможность увеличить военную помощь Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отметил, что систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты в мире достаточно. Оружие нужно сейчас Украине, чтобы оно спасало жизнь людей.

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