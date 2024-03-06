'ПВО – безусловный приоритет. Решения нужны сейчас': Зеленский подвел итоги рабочей поездки в Одессу. Видео

Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты в мире достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасало жизнь людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего традиционного видеообращения в среду, 6 марта. Он также подчеркнул, что решения нужны сейчас. Это важно для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки.

"Главным вопросом на переговорах с премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и защите. ПВО. Безусловный приоритет. Как и на переговорах с другими партнерами", – отметил президент.

Он напомнил, что только за прошлую ночь и только Одесса была атакована двумя десятками "Шахедов". И сегодняшнее утро – очередная ракетная атака против города. По словам Зеленского, есть раненые и погибшие.

"Я говорил сегодня с премьер-министром Греции Мицотакисом о том, как здесь, на юге Украины, можно усилить наших людей. Будут переговоры и с другими государствами и лидерами", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что ценится каждое проявление помощи.

Кроме того, по словам президента, сегодня, 6 марта, во время визита в Одессу он провел оперативное совещание с местными руководителями. На ней присутствовали как областные власти, так и чиновники. Главный вопрос совещания – предоставление всей необходимой помощи людям, потерявшим жилье от российских ударов и потерявшим документы.

Нужно, чтобы это была достаточная помощь. И скорая. Я благодарен всем, кто поддерживает людей сейчас, каждому, кто помогает, кто бережет здесь, в Одессе, во всех наших городах максимум нормальной жизни. Россия не должна ничего получить своим террором", – отметил президент.

Резюмируя свое традиционное видеообращение, Зеленский поблагодарил всех, кто дерется ради наших людей и государства.

"Благодарю каждого и каждого, кто работает ради Украины и в Украине. Спасибо Одессе – всем, кто бережет нашу Одессу, кто защищает город, всем, кто работает в городе, обеспечивает рабочие места для людей. Спасибо каждому в мире, кто помогает!" – подчеркнул глава государства.

Напомним, утром 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Мицотакис прибыл в Украину утром 6 марта с неанонсированным визитом. Он приехал в Одессу, где провел встречу с Зеленским. Ранее спецпредставитель Греции в Украине Спирос Лампридис заявил, что Афины рассматривают возможность увеличить военную помощь Киеву.

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