Храбрый народ Украины это не запугивает: фон дер Ляен, Мишель и Боррель отреагировали на обстрелы Одессы

Руководство Европейского Союза осудило ракетный удар войск РФ по Одессе в среду, 6 марта. В это время в городе находился с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом они написали в соцсети X (Twitter). Руководители европейских органов в очередной раз заверили Украину в своей поддержке.

"Я решительно осуждаю подлую атаку России на Одессу во время визита Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса. Никого не пугает эта новая попытка террора – точно ни двух лидеров, которые были там, ни храбрый народ Украины", – написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал эту атаку "еще одним признаком трусливой тактики России в ее захватнической войне против Украины", добавив, что подобные действия низкие даже по меркам Кремля.

"Полная поддержка ЕС Украины и ее храброго народа не ослабнет", – отметил он.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что это безрассудное авианападение в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любыми нормами и его готовность к эскалации.

Напомним, утром 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела єсть погибшие и раненные.

Как сообщал OBOZ.UA, Мицотакис прибыл в Украину утром 6 марта с неанонсированным визитом. Он приехал в Одессу, где провел встречу с Зеленским. Ранее спецпредставитель Греции в Украине Спирос Лампридис заявил, что Афины рассматривают возможность увеличить военную помощь Киеву.

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