На Винниччине нашли обломки Shahed, который не взорвался. Фото

На территории Винницкой области обнаружили обломки дрона-камикадзе Shahed 136 с боевой частью, которая не сдетонировала. Фрагменты вражеского дрона разлетелись в радиусе 200 метров.

Об этом 16 марта сообщила в Facebook Национальная полиция Украины. Судя по фото, которые обнародовала пресс-служба, крупные части российского БПЛА иранской разработки упали где-то в поле.

Вес боевой части этого аппарата – около 50 килограмм, рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы областной полиции Валентин Мельник.

"Просим людей не пренебрегать личной безопасностью: во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, а при обнаружении потенциально опасного предмета сразу звонить по телефону 101 и 102", – призвали копы украинцев.

В ведомстве добавили: после документирования события части дрона будут изъяты и уничтожены.

Отметим, что на Винниччине тревога, связанная с Shahed 136, звучала вечером 14 марта. Возможно, именно в это время силы ПВО Украины сбили указанный дрон.

На снимках видно, что до Винницкой области долетел Shahed темного цвета, на хвосте которого есть надпись "Герань-2" (российский вариант названия БПЛА).

Как писал OBOZ.UA, ПВО Украины вечером 14 и ночью 15 марта отбила вражескую атаку дронов-камикадзе типа Shahed, уничтожив все 27 целей. В то же время оккупанты запускали ракеты, которые привели к прилетам. На Винниччине была повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека.

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