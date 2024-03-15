Оккупанты запустили по Украине 27 'Шахедов' и восемь ракет: силы ПВО сбили все дроны

Противовоздушная оборона Украины вечером 14 и ночью 15 марта отбила российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed, уничтожив все все 27 целей. В то же время оккупанты запускали ракеты, которые, к сожалению, привели к прилетам.

Также во время воздушного нападения на Винниччине получил повреждение дом и погиб человек. О вражеских средствах поражения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что российские военные преступники ударили семью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и атаковали 27 "Шахедами" (районы пусков БПЛА – Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы сил обороны, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы защитники уничтожили все дроны в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Известно, что во время этой дроновой атаки произошло повреждение жилого дома в Винницкой области, где погиб один человек и еще несколько получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 марта защитники неба Украины сбили 22 из 36 "Шахедов". Часть ударных БПЛА и вражеские ракеты атаковали объекты в Харькове и Сумской области.

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