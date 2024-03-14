РФ атаковала Виннитчину дронами: есть жертва и раненые. Фото

Вечером 14 марта страна-агрессор атаковала Украину. В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов. Предварительно, три человека госпитализированы.

По состоянию на 23:40 в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. К сожалению, один человек погиб.

На месте работают соответствующие службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Детали обстрелов уточняются.

На месте работают соответствующие службы.

Отдельно чиновник отметил, чтобы украинцы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги и до отбоя находились в безопасных местах.

Ранее сообщалось, российские оккупационные войска в ночь на четверг, 14 марта, в очередной раз атаковали Харьковскую область. Захватчики совершили целенаправленные массированные атаки беспилотниками на телекоммуникационную и радиоинфраструктуру региона.

Напомним, что российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью. В частности, в результате ракетно-авиационных ударов передатчики телерадиовещания не работают в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

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