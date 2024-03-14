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РФ атаковала Виннитчину дронами: есть жертва и раненые. Фото

Анна Павлова
War
1 минута
7,6 т.
РФ атаковала Виннитчину дронами: есть жертва и раненые. Фото

Вечером 14 марта страна-агрессор атаковала Украину. В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов. Предварительно, три человека госпитализированы.

По состоянию на 23:40 в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. К сожалению, один человек погиб.

РФ атаковала Виннитчину дронами: есть жертва и раненые. Фото

На месте работают соответствующие службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Детали обстрелов уточняются.

На месте работают соответствующие службы.

Отдельно чиновник отметил, чтобы украинцы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги и до отбоя находились в безопасных местах.

Ранее сообщалось, российские оккупационные войска в ночь на четверг, 14 марта, в очередной раз атаковали Харьковскую область. Захватчики совершили целенаправленные массированные атаки беспилотниками на телекоммуникационную и радиоинфраструктуру региона.

Напомним, что российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью. В частности, в результате ракетно-авиационных ударов передатчики телерадиовещания не работают в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

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